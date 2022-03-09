花蓮慈濟科大將廚餘落葉製作堆肥 綠化校園

花蓮慈濟科技大學收集學生餐廳廚餘、校園落葉樹枝等，製作有機推肥，用於校園綠化，校方統計，每年可產出4萬公斤有機堆肥，為學校省下新台幣數十萬堆肥費用。

慈濟科技大學今天發布新聞稿指出，有機推肥來自學生餐廳廚餘、校園落葉及回收樹枝，每天上午由總務處事務組同仁吳文清開著小貨車將收來的材料放置空地，再將落葉鋪在廚餘上方，降低發酵味及蚊蟲孳生。

吳文清指出，廢棄樹枝需絞碎成木屑，再與廚餘、落葉混合，就能讓土壤更鬆軟透氣，製作堆肥過程，每個1至2個月就得用翻土機翻攪堆肥，看到冒煙、傳出溫熱感就代表成功一半，等到植物纖維完全分解後，堆肥呈現黑色，帶有木屑香味，製作時間需耗時半年以上時間，費時又耗工。

慈濟科大統計，學校每年可自產4萬公斤有機推肥，用於校園綠化，以市價計算，20公斤有機堆肥售價250至450元不等，每年可省下50萬至90萬元不等費用，且落實取之大地、用之大地的環保理念。