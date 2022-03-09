重現噶瑪蘭族治療儀式樂舞 新城北埔國小獲全國特優

花蓮新城鄉北埔國小舞蹈隊不畏COVID-19疫情勤練舞蹈，以噶瑪蘭族樂舞出賽，重現噶瑪蘭族治療儀式樂舞，展示獨有的「仰頸轉頭」樂舞動作，拿下今年全國學生舞蹈比賽特優佳績。

花蓮北埔國小日前參加110學年度全國學生舞蹈比賽決賽，以「噶瑪蘭悠遠樂舞情」奪下國小民俗舞B團體丙組全國特優佳績，從26個隊伍中脫穎而出。

北埔國小發布新聞資料指出，指導老師莊國鑫及鄭靜慧老師，歷經多年田野調查，與僅存的噶瑪蘭族耆老學習傳唱治療儀式的部分樂舞，其中噶瑪蘭族人獨有的「仰頸轉頭」樂舞動作，是目前台灣原住民族群中獨特的肢體語彙，結合文化意涵，編列「噶瑪蘭悠遠樂舞情」舞碼。

莊國鑫表示，距今約140多年前，居住在北埔的噶瑪蘭部落多達6個部落，自1878年加禮宛社事件後，噶瑪蘭族人才逐漸被漢化，期望透過舞碼策劃和學習，讓更多人看見、聽見噶瑪蘭族人的聲音及模樣。

莊國鑫指出，全隊從老師到學生，沒有一人是噶瑪蘭族人，卻是唯一以噶瑪蘭族樂舞為比賽舞碼的團隊，從學習語言、動作、表情及精神上，都是透過耆老一字一句教學下才完成，不受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，訓練未曾中斷。

北埔國小指出，舞蹈隊成立於1999年，舞蹈隊員為四至六年級學生，利用週末排練，多年來是全國學生舞蹈比賽特優常勝軍，也曾代表台灣參加波蘭、西班牙等多個國家參與藝術節演出。