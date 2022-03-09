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基隆久雨長青苔 「做工的人」林立青率弱勢者清洗校園
近來基隆雖然已是放晴好天氣，但之前下了快兩個月的雨，導致許多場地生出青苔，尤其校園內外經常傳出滑倒。「做工的人」作者林立青今天到訪基隆，首站來到成功國中，他是以「友洗公司」名義來為成功師生清洗校園內外環境，維護師生行走安全。
林立青近來成立「友洗公司」，以聘請弱勢者，製造工作機會，在成就他們自力更生之餘，更可以回饋社會。林立青帶著他們清洗西門紅樓、艋舺教會等地，希望協助弱勢者也能回饋社會。
近日下雨月餘不停，導致許多場地開始生出青苔，校園內外經常傳出滑倒，甚至受傷情事。林立青與成功國中老師談及洗地做公益，促成「友洗公司」與中小學合作洗地。今天上午議員陳宜、鄭文婷等也都前往現場幫忙。成功國中師生還製作感謝卡感謝林立青、辛勤的工作人員。
「友洗公司」及創辦人林立青這次從基隆成功國中出發，後續還會前往建德國中、中正國中、中正國小、深澳國小、長樂國小、百福國中等7校，希望可以從台灣最北的基隆開始，帶領弱勢者洗出自信，回歸社會，進而回饋社會。
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