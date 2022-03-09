303全台大停電興達電廠廠長換人 原副廠長回鍋當救火隊

303全台大停電後興達電廠廠長換人，7個月前才從興達副廠長調協和廠長的黃錦城，回鍋興達當廠長，同仁都說他回去當「救火隊」，任務重大。監交的台電公司發電處處長鄭天德說，黃錦城在穩定機組供電方面獲台電極高評價，希望到興達發揮所長。

台電公司協和發電廠今天辦理新卸任廠長交接典禮，由台電公司發電處處長鄭天德主持監交儀式，卸任廠長黃錦城調任高雄興達電廠廠長，協和發電廠廠長由盧景煌接任。

鄭天德把印信自黃錦城交至盧景煌手中，鄭天德表示，黃錦城是非常優秀的廠長，帶領同仁經營北東電網最重要的電廠相當不易，自民國110年8月擔任協和電廠廠長迄今，穩定機組供電、提升管理知能，維繫操守廉潔，不論在環保及工安方面均獲得台電極高評價。這些都是盧景煌接任後要學習的地方，未來協和還有更新改建計畫等將接受更大挑戰。

黃錦城說，他在協和電廠服務7個多月，如今調任興達電廠，未來廠務工作與敦親睦鄰重責大任將交給盧廠長，共同打造一個績效卓著的幸福團隊。

盧景煌則表示，未來協和隨著燃油機組陸續除役，將持續進行更新改建計畫，請鄉親同仁們繼續協助他，他會做好工安環保、敦親睦鄰及勞資和諧等該做的事。

黃錦城是台中人，7個月前還是興達副廠長，才到協和半年多，但對興達十分熟稔，此次全台大停電興達電廠出包，同仁都說他回去當救火隊，發揮所長，穩定供電，可能是受台電倚重回鍋的原因。

經濟部8日公布「303停電事故檢討報告」，內容包括興達電廠開關場事故、調查結果及原因研判，並提出五項改善對策。在懲處方面，除了台電董總請辭外，副總以下、含總公司主管處、興達電廠主管及誤操作人員，後續都會遭到懲處。

經濟部表示，本次事故肇因於台電人員在未確認設備情況下操作，同時未能妥善落實多層防護機制。在興達電廠方面，本次事故在人員操作方面出現人員危害意識不足，對於可能出現風險缺乏認知。