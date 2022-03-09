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基隆空氣品質橘色警戒 環保局補助學校設清淨空氣綠牆
基隆市幾天前因為東北風挾帶境外汙染南下，空氣品質指標（AQI）達到橘色提醒等級，環保局立刻啟動應變作業。環保局今天表示，為有效改善空氣品質，環保署3年前開始推動清淨空氣綠牆政策，基隆已有4所國中、小學配合執行，增加垂直綠化102平方公尺，既有助改善空氣品質，也能降低室內溫度。
環保局表示，基隆地區每年10月到隔年4月盛行東北季風，空氣品質受地形影響擴散條件不佳，民眾居住空間與校園環境都會受逸散性汙染源影響，讓空氣品質惡化。
基隆空氣品質指標今天3月2日下午1點達到橘色提醒等級，指標汙染物為細懸浮微粒（PM2.5）。環保局立刻啟動應變工作，通知全市重點汙染源減少排放量、大型餐飲業落實防制設備操作與維護、露天燃燒熱區巡查、營建工地提高灑水頻率、機車及柴油車進行怠速宣導及出動洗掃街車，減少本地汙染物，當天午夜AQI降為綠色良好等級。
環保局說，環保署為了改善空氣品質，2019年起推動清淨空氣綠牆政策，獲得八斗、德和、長樂國小及武崙國中配合，利用走廊花台種植植栽等方式，共打造102平方公尺綠化牆，除可降低室內溫度，也有滯塵及吸收空氣汙染物功效。
環保局鼓勵公立國中、小學利用既有或改建後的花台，設置和補植清淨空氣綠牆，創造綠美化學習環境，並減少空氣汙染。覆土面積每平方公尺可補助3千到6千元，一處補助上限為40萬元，洽詢電話（02）2465－1115轉分機271。
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