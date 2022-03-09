立委劉櫂豪辦「振興玩台東 拍照拿獎金」 36作品獲獎
立委劉櫂豪日前舉辦「振興玩台東，拍照拿獎金」共有200多人拍下台東美麗風景參賽 ，昨公布36件得獎作品、頒獎，在地組首獎為卑南族南順成作品「分享」，以南王部落猴祭，呈現台東部落祭典文化。
去年受新冠疫情影響，政府為刺激經濟，推出振興方案，劉櫂豪也推出「振興玩台東，拍照拿獎金」活動，期配合中央政策，加碼刺激台東經濟，讓觀光餐旅等行業，能儘速復甦。
本次活動期間共收到200多名來自全國各地參賽作品，每張作品都記錄台東各地的風景、人物以及故事，作品也讓大家感受到台東的美好。
主辦單位邀請台東縣攝影學會前理事長徐明正、黃士峰、東海岸攝影學會前理事長張進義、攝影師林育良、雅比斯國際創意公司攝影長彭柏璋等人評審，選出台東組及外縣市組各前三名、優選五名及佳作十名，共36位得獎者。
劉櫂豪強調，這個活動是拋磚引玉，讓更多人了解台東美好，也希望來台東遊玩的旅客，用照片記錄自己在台東的美好記憶，大家欣賞後、吸引更多人發掘台東各角落故事。
台東組前三名分別是，第1名、南順成「分享」；第2名、王文慶「黃金稻田」；第3名、李登財「大坡池晨曦」，所有得獎作品將展示在台鐵台北站大廳，以及台東火車站供大家欣賞。
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