基隆壯觀里自來水流5小時挨批險象環生 原來排氣閥故障

基隆市樂利二街壯觀里路面一處自來水公司的排氣閥，昨天下午4點多一直冒水出來，流到昨晚9點多都沒有停，自來水漫流整個路面5個多小時，很多外送及民眾騎機車都差點摔車，民眾批白花花的水一直流掉，也險象環生。今天一早有廠商前往處理，表示昨晚已先關閉，將更換新設備，疑有故障才沒有正常運作。

承包廠商人員今早說明，冒出水的地方是排氣閥設施，會冒水出來是正常的排氣動作，請民眾不要誤會，但正常情況開關頭升起時排出空氣後，就再往下回歸位置，可能有故障，上來後就沒有下去，水就一直冒出來，會進行開挖換成新的處理。

基隆樂利二街昨天下午4點開始地面冒出自來水，一直到晚上9點還沒有停止，白花花的水就這樣一直冒出，造成居民下班回家、路過時險象環生。

壯觀里長楊添發說，昨天下午民眾打電話給他反映，他有致電水公司廠商，對方表示會派工班來，到場後看了之後表示是送水後排氣，送完之後就會停了，屬正常排氣。但水一直流到晚上，他親眼目睹有外送機車差點摔倒，非常的危險。