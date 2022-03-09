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基隆布設新觀光指標迎城博會 橘色「傘人家族」有亮點

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供

基隆市為4月即將到來的「2022城市博覽會」做準備，結合城博會場域、城際轉運站及周邊指標系統、全市觀光指標全新布設，延展至整個基隆市的不同場域，透過推廣步行理念，鼓勵大家用實際的腳步探索基隆。指標牌上方橘色撐傘小孩的圖像「傘人家族」有故事，掃描上傳合照有機會拿文創禮。

全新基隆城市指標系統整合城市色彩與資訊，串連城市、生活與交通資源，以地域特色山、海、城的嶄新的城市意象，建立路徑廊道。

觀光及城市行銷處長曾姿雯今天說明，透過全新基隆城市指標系統的建置，重新發現基隆多面向的景色與故事，並給予基隆嶄新的都市形象；而其創新之處，在於系統整合了色彩、材質與城市資訊的設計方法，同步導入數位化，讓指標系統成為探索環境與城市的重要節點。

除合「2022城市博覽會」場域、城際轉運站及周邊指標系統外，也包括基隆市內的各觀光景點，串連山線、海線，建立系統化導覽，融合文化歷史、山海休憩、美食商圈、交通資訊及生活基礎設施等相關指引。另外透過整合性的設置，也移除原本雜亂、各自設立的指標，形塑乾淨、清晰的城市意象。

指標牌上方橘色撐傘小孩的圖像，源自於基隆多雨的天候，透過趣味的設計，將原本基隆在地的天候變化轉變為親近、有趣的，城市導覽員「傘人家族」將帶領大家探索基隆，只要掃描柱上QR-CODE連結至基隆旅遊網，即可獲得景點資訊內容。

各工程建設刻正如火如荼進行中，指標系統將陸續建置完成，市府推出「尋找傘人家族」活動，成員包括小傘、小雲及大傘等，出沒於孝三路商圈、城隍廟、崁仔頂、委託行商圈及許梓桑古厝，民眾只要與位於各景點的任一傘人家族合照，並於魅力基隆臉書( https://www.facebook.com/klcgamore )上傳合照，標註兩位外縣市朋友並分享貼文，前20名即可獲得基隆限定版明信片套組。

基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
基隆布設新觀光指標迎城博會，橘色「傘人家族」有亮點。圖／觀銷處提供
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