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影／基隆自來水噴超過5小時 機車險摔挨批危險又浪費

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆自來水噴超過5小時，機車險摔挨批危險又浪費。記者游明煌／翻攝
基隆自來水噴超過5小時，機車險摔挨批危險又浪費。記者游明煌／翻攝

基隆市樂利二街壯觀里一處路面有自來水開關，自今天下午4點多即一直冒水出來，流到晚上都沒有停，自來水漫流整個路面5個小時，外送機車差點摔車，不僅白花花的水一直流掉，也險象環生。

基隆樂利二街下午4點開始地面冒出水源，一直到晚上8、9點還沒有停止，白花花的水就這樣一直冒出，造成居民下班回家、路過時險象環生。

壯觀里長楊添發說，下午民眾打電話給他通報，他有致電水公司廠商反映，對方表示會派工班來，到場後看了之後表示，是送水後排氣，送完之後就會停了，但水一直流到晚上，他親眼目睹有外送機車差點摔倒，非常的危險。

民眾表示，技術問題民眾不懂，水公司的說法是，社區過年前全面汰換新舊管線，目前在測試「排氣」作用，但實在很扯，是否真正排氣作用？水費要算誰的？要流到何時才會停。水公司人員則表示，會了解是正常排水還是排氣閥故障。

基隆自來水噴超過5小時，機車險摔挨批危險又浪費。記者游明煌／翻攝
基隆自來水噴超過5小時，機車險摔挨批危險又浪費。記者游明煌／翻攝

基隆

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