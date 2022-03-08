擬比照雙北垃圾隨袋徵收 林右昌：方向正確將評估推動

基隆市人均垃圾日生產量高居全國前3名，家戶垃圾每年約5萬噸，多位議員今天建議市府，比照雙北研議實施垃圾隨袋徵收，才能減少垃圾量。市長林右昌說，他支持這個方向，市府願意來支持努力，往前推動，會再與權責單位研議，挪動年度預算委託專業公司，進行垃圾隨袋徵收評估規畫。

林右昌傍晚在議會回應說，針對垃圾隨袋徵收的事情，是正確的方向，應該要來努力，他上任之初就有請環保局來報告。當時有幾個考量方向，一是人員、機具都要增加，也牽涉到預算的問題，坦白說，他上任之初，是不太可能做到這一點。

林右昌表示，他認為稽查人員會要增加，他最擔心的一件事，就是除了雙北市之外，其他縣市考慮要推動時為何都這麼謹慎，因為擔心會產生垃圾大戰。因為隨袋徵收時，很多民眾可能垃圾會亂丟。基隆市以前垃圾丟最多的有幾條河川，如西定河等，這幾年已改善很多。他擔心如果在稽查人員不足的情況下，如果去推隨袋徵收，可能山區會有垃圾的情形，當初評估立意良善，但可能沒法收拾。雙北很多都是平地，但基隆很多是山區，稽查困難。

林右昌說，但他支持這個方向，市府願意來支持努力，往前來推動，會再與權責單位研議，挪動年度預算委託專業公司，進行垃圾隨袋徵收評估規畫。

市議員陳薇仲說，隨袋徵收垃圾減量的實際成效，新北市隨袋徵收10年減量4成，台中市石岡區隨袋徵收20年垃圾減量7成。​資源回收率也會提升，新北市資源回收率30%提升至56%，台中市石岡區從6%提升至68%。去年桃園市也通過4里進行隨袋徵收，從去年11月到今年2月大約4個月，垃圾減量就達到20%。從數據顯示，可以省下77%的垃圾處理費又能垃圾減量。

市議員王醒之表示，基隆市人均垃圾日生產量在過去幾年，一直高居全台各縣市前3名，垃圾減量以及隨袋徵收都應該好好研議推動。市議員張淵翔說，台北市從2020年起開始實施垃圾隨袋徵收，基隆市落後台北市22年，應盡快實施隨袋徵收落實垃圾減量。

環保局長賴煥紘說，依照雙北市經驗，隨袋徵收比隨水徵收較符合實際狀況，但需有完整解決辦法與配套措施；不過，和新北相臨的區可以考慮先試辦，減少外縣市垃圾入侵；轄內工業區中如有達30%廠商願意配合工業區隨袋徵收計畫，環保局會著手進行試辦。