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拓展日本市場 花蓮農產搶攻東京國際食品展

中央社 / 花蓮縣8日電

亞洲最大的食品展「東京國際食品展」登場，花蓮縣政府協助縣內農民團體與業者參展，從8日至11日以「實體標準攤位」方式參展，盼能將花蓮各式農特產品行銷海外。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但為持續協助花蓮的業者拓銷日本市場，積極協助農民團體與業者參加本屆東京國際食品展。

近年來推廣花蓮農產品加工，且受到消費者青睞，包括銀川有機米麵條、小農日記商行的有機薑黃、淺草堂的有機山苦瓜、蜜香紅茶、剝皮辣椒鰻魚罐頭、里山微田咖啡等，在縣府輔導協助下參加今年度東京國際食品展。駐日代表謝長廷特別到花蓮的攤位參觀。

縣長徐榛蔚表示，疫情改變消費大眾生活型態，各國採取嚴格的邊境管制，造成實體經貿活動延滯、甚至取消，為持續有效協助花蓮農產品走向國際，將與外貿協會、農民團體、農企業合作，在疫情期間利用數位行銷方式，持續讓花蓮優質農產品走入國際市場。

花蓮 疫情 農民

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