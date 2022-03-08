台東關山鎮修女長期為社區付出 志工製作橘紅色圍脖贈送

關山鎮豐泉社區發展協會志工，感念「聖十字架療養院」修女為地方的付出，特地製作橘紅色圍脖和送玫瑰花，今天「婦女節」贈送給修女們，修女們直呼「很漂亮」，也感謝社區民眾熱情，但直言修女服素色，不宜圍橘紅色圍脖、只能在院內欣賞。

關山鎮豐泉社區發展協會志工，與池上青農魏瑞廷，今天帶著天然手染橘紅色圍脖與玫瑰花，到「聖十字架療養院」，向修女們獻上敬意、祝福，修女們稱讚橘紅色圍脖好看，也相當開心收下贈禮，感謝志工們心意。

院長高德蘭表示，得知圍脖染色是胭脂樹果天然手染，真覺得很有趣，看見果實還一度以為是紅毛丹果，圍脖真的漂亮，最近溫度下降寒風吹襲，收到圍脖感覺來自社區的溫暖，但修女們日常穿著修女服配搭為素色系，色澤強烈的圍脖出外較不適合，但仍感謝社區美意。

關山鎮豐泉社區發展協會總幹事蘇桂仙表示，修女年紀大、長期為地方付出，有感近日來氣溫低，社區志工決定趁婦女節，表達對修女的敬意與關懷。