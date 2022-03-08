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花蓮紅火蟻密集面積暴增逾2600公頃 鎖定2鄉鎮防治

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮紅火蟻密集面積增至2600多公頃，縣府鎖定鳳林鎮與光復鄉防治。圖／花蓮縣政府提供
花蓮紅火蟻密集面積增至2600多公頃，縣府鎖定鳳林鎮與光復鄉防治。圖／花蓮縣政府提供

花蓮紅火蟻過去密集區面積超過1200公頃，受到颱風水災影響，去年底面積暴增逾2600公頃。為防治紅火蟻，縣府鎖定分布地區鳳林、光復2鄉鎮，與鳳榮地區農會與光豐地區農會合作，培訓地方合格施藥人員，加入防治工作，希望有效控制紅火蟻入侵。

「入侵紅火蟻」頭及胸部為紅褐色，腹部為深褐色，全身油亮帶光澤，個體體型大小介於0.2至0.6毫米，成熟蟻巢有明顯蟻丘，其寬度及高度可大於10公分。2020年12月縣府首次接獲在鳳林鎮長橋里紅火蟻入侵案例，經國家紅火蟻防治中心調查蟻丘分布範圍，以鳳林鎮環保科技園區為中心向外調查，北至鳳林鎮中心埔，南至光復鄉大農大富皆可發現，密集區面積約1256公頃，研判入侵已3年。

縣府去年底追蹤紅火蟻蟻丘範圍發現，儘管分布地區沒有擴散至其他鄉鎮，面積卻增加至2627公頃。動植物防疫所長周黃得榮分析原因，可能受去年10月圓規颱風影響，花蓮中南區多處水災有關，且紅火蟻遇淹水，通常會聚集成「蟻球」，隨著水流漂至他處棲息；國家紅火蟻中心去年底調查時有增加偵測點，也有可能因此偵測到的蟻丘密集區面積變多。

周黃得榮指出，紅火蟻分布地區主要是鳳林、光復2鄉鎮，雖然有投藥滅蟻、大面積噴藥防治，但防治紅火蟻是長期抗戰，因此今年與鳳榮農會及光豐農會合作，由農會招募人力，並邀請國家紅火蟻防治中心辦理入侵紅火蟻施藥防治訓練課程，培訓地方合格的施藥人員，未來投入長期防治工作。

另外，在有機田區防治紅火蟻方面，農友務必先向所屬有機認證單位，確認使用藥劑是否符合認證規範後，再進行防治，如有必要時，國家紅火蟻防治中心也可協助物理性防治。

花蓮縣府鎖定紅火蟻分布地區鳳林、光復2鄉鎮，與鳳榮地區農會與光豐地區農會合作，培訓地方合格施藥人員。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣府鎖定紅火蟻分布地區鳳林、光復2鄉鎮，與鳳榮地區農會與光豐地區農會合作，培訓地方合格施藥人員。圖／花蓮縣政府提供

紅火蟻 農會 花蓮

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