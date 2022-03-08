「第九屆台灣景觀大獎」宜蘭勇奪4項 創近5年佳績

宜蘭縣政府在中華民國景觀學會「2021第九屆台灣景觀大獎」，拿下社區營造地方創生類優質獎等4項，亮眼成績更是近5年來最好的一屆。縣長林姿妙今天在縣務會議，頒贈祝賀匾額給獲獎的宜蘭市新東社區發展協會，並接受工旅處獻3獎。

宜蘭市新東社區近年因城市發展，成了被大樓林立包圍的舊聚落。縣府社會處為讓窳陋空間再次活化，安排社區規劃師駐地與居民共學、共做，以社福照顧為本，費時5年改造公共空間成「青銀共創園區」，讓長者開始習慣走出家門、青年返鄉參與、鄰居們一起動手守護家園。

社會處表示，繼壯圍鄉後埤社區獲2017第五屆台灣景觀大獎，新東社區此次以「從廢墟綻放平凡的花容–青銀共創．和美家園」拿下社區營造地方創生類優質獎。縣長林姿妙今天在縣務會議，頒贈祝賀匾額以表揚其推動社區營造的成果。

另外，縣府工旅處委請設計師黃聲遠領軍的田中央聯合建築師事務所，以及陳怡潔藝術工作室、繪本作家幾米等團隊，為礁溪轉運站、跑馬古道公園等處規劃設計，以「礁溪山水穿越道：礁溪轉運站旅人廊道+綠野溪廣場+跑馬古道公園(前明德班)」獲公園綠地/公共開放空間類優質獎。

由田中央建築師事務所、共感地景創作公司操刀的「礁溪協天廟前公共廣場及戲台天棚」，分別獲特殊主題類文化保存的佳作獎、實踐IFLA APR Landscape Charter類Place making的佳作獎。