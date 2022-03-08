101文健站全國最多！饒慶鈴與紅葉部落101歲人瑞同慶

台東縣長饒慶鈴今天到延平鄉紅葉部落，參加紅葉文健站揭牌及文健站破百活動，和部落居民慶祝台東文健站達101站、數量全國最多，服務3500名長者，饒還拉著101歲人瑞徐阿房拍照，稱讚他是村內健康楷模，鼓勵大家參加文健站活動，健康快樂一起「長大」。

台東縣府今日到延平鄉紅葉部落辦理文健站揭牌、破百站活動，部落上百住民都到場，用歌聲歡迎饒慶鈴、原民會副主委林碧霞、台東縣議員古志成、延平鄉長胡黃廣文；饒慶鈴、古志成問候徐阿房時，徐也開心回應過去曾在延平鄉公所服務，饒直言徐是村裡健康楷模。

饒慶鈴長示，看這麼多長輩健康快樂，村民積極參與文健站活動，讓她相當欣慰，感謝原民會今年核定台東增設10處文健站，全縣已達101站、為全國最多，另全國調升級距的31個文健站中，有7成、共22站是台東文健站，成為全台調升級距站數最多縣市。