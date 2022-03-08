聽新聞
test
0:00 / 0:00
101文健站全國最多！饒慶鈴與紅葉部落101歲人瑞同慶
台東縣長饒慶鈴今天到延平鄉紅葉部落，參加紅葉文健站揭牌及文健站破百活動，和部落居民慶祝台東文健站達101站、數量全國最多，服務3500名長者，饒還拉著101歲人瑞徐阿房拍照，稱讚他是村內健康楷模，鼓勵大家參加文健站活動，健康快樂一起「長大」。
台東縣府今日到延平鄉紅葉部落辦理文健站揭牌、破百站活動，部落上百住民都到場，用歌聲歡迎饒慶鈴、原民會副主委林碧霞、台東縣議員古志成、延平鄉長胡黃廣文；饒慶鈴、古志成問候徐阿房時，徐也開心回應過去曾在延平鄉公所服務，饒直言徐是村裡健康楷模。
饒慶鈴長示，看這麼多長輩健康快樂，村民積極參與文健站活動，讓她相當欣慰，感謝原民會今年核定台東增設10處文健站，全縣已達101站、為全國最多，另全國調升級距的31個文健站中，有7成、共22站是台東文健站，成為全台調升級距站數最多縣市。
她說，卑南鄉東興及利嘉文健站服務人數翻倍成長，都從20級距跳至40級距，代表服務人數更多，而且台東文健站首創防疫作物、體適能課程，在律動、種植中快樂學習，並增設專職廚工，讓長輩吃得更安心，去年獲得衛福部健康城市暨高齡友善城市「共老獎」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言