基隆市公車語音播報僅國英語老人家聽嘸 將增至4種語音

基隆市公車向中央爭取3100萬元經費補助，建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，但民眾反映公車新的APP到站顯示不準，動態顯示、語音播報不清、幹線支線路線編號、起訖站未呈現等問題。公車處表示，APP不準問題多已改善，語音播報部分目前只有國、英語，3月底會增加為4種國、英、台、客語。

基隆市政府向中央爭取3100萬元經費補助，建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，但建置的系統與市公車的循環線特殊性沒有相容，自農曆年假後迭有民怨，民眾反映公車動態顯示、語音播報不清、幹線支線路線編號、起訖站未呈現等問題，公車處今天在議會專案報告。

副議長林沛祥說，常遇到民眾反映說APP預估的到站時間不準，一定要給搭車民眾準時的時間，因為民眾對準不準很在意，才能提前準備，如果不準時真會落漆。

議員張顥瀚表示，介接系統有的還沒有完成，部分也還沒有很準時，另外，語音系統只有國語和英文，可以加台語更新，讓長者知道到站了。不過，議員藍敏煌說，他重複測試後是滿準的，應該已經有準了，已有改善。

公車處長陳新埤說，為讓民眾在系統轉換過渡時期掌握乘車資訊，在公車處網頁都有公告轉換資訊，APP不準部分已在2月18日請中華電信修正循環線參數，介接部分也多已更新完畢，目前應該都有準了。語音部分目前只有國、英語，3月底會增加為4種國、英、台、客語。

市公車處並已要求各公車路線依核定班距、時間發車，避免影響民眾乘車權益。公車處與中華電信在2月18日已全數完成公路局局路線設定，現在持續觀察並微調路線資訊準確性。

針對公車處的營運也有不少議員提出建議，議員王醒之說，公車改革小組要盡速召開，現在負債過多，可以比照雙北建立專業委員會的制度，讓營運更加專業。議員莊敬聖則指出，公車營運很辛苦，公車營運改革小組會議盡速要開，讓營運效能更好，減少虧損。