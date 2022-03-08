快訊

拜登提供情報盼阻俄出兵烏克蘭 卻慘遭中共背刺？

俄烏戰爭打到網路上 烏克蘭網軍大反攻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮縣衛生局調查長者未接種原因 44％「擔心副作用」

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局透過問卷調查發現，在超過1萬3千名長者中，有44％擔心接種副作用，呼籲長者施打疫苗才能提升保護力。圖／資料照
花蓮縣衛生局透過問卷調查發現，在超過1萬3千名長者中，有44％擔心接種副作用，呼籲長者施打疫苗才能提升保護力。圖／資料照

新冠疫苗接種從去年中開打到現在，已有不少人接種第3劑，卻仍有許多長輩未打疫苗。花蓮縣衛生局為了解其原因，透過問卷調查發現，在超過1萬3千名長者中，有44％擔心接種副作用為大宗。衛生局呼籲，疫苗可提升保護力，應盡早施打，有需要可提供人員陪同接種。

衛生局依照戶籍和接種資料比對，統計至2月11日止，65歲以上長者從未接種新冠疫苗人數共計1萬5888人，占65歲以上人口28％；若分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1%）及7329人（占同年齡人口32.4%）。

衛生局長朱家祥表示，為了解長輩未接種疫苗原因，啟動「護老計畫」，請長者們填寫問卷，這也是全國唯一縣市，針對65歲以上未接種一劑者全面調查，並給予衛教和協助。

問卷調查自2月15日開始至28日止，1萬5676份問卷完成，回收率達98.7%；扣除3次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤等，有效問卷數總計1萬3316份，占回收問卷84.9%。

根據調查結果，未接種原因以「擔心接種副作用」最多占44%、其次依序為「籍在人不在」占12%、「親友不建議」占8.9%、「卧床／行動不便」占8.5%、「疫苗不信任」占4.9%、「交通不便」占0.7%，及「其它」占21%。在「其他」中的原因呈現多面向，較多的是年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等。

衛局局表示，透過調查及鼓勵長者施打疫苗後，有意願接種疫苗人數是773人，占有效問卷人數比率為5.8%，65至74歲及75歲以上長者分別為415人（6.5%）及358人（5.2%）。

縣府針對75歲以上非居家照顧服務，且有意願施打疫苗長者，由地方村里鄰長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便問題。

另外，中央疫情指揮中心公告，3月10日至4月10日，完成接種1、2或追加劑疫苗65歲以上長者，加碼提供500元以下衛教品，請長輩踴躍前往接種。

新冠疫苗 衛生局 衛生所

延伸閱讀

擔心副作用未打疫苗 花蓮啟動護老計畫拚覆蓋率

童醫院智慧醫療再優化 Halza統整全家健康資訊也含疫苗

花蓮防治紅火蟻 鎖定鳳林、光復約2600公頃範圍

與友邦共同抗疫 我捐贈聖露西亞及聖文森國AZ疫苗

相關新聞

花蓮縣衛生局調查長者未接種原因 44％「擔心副作用」

新冠疫苗接種從去年中開打到現在，已有不少人接種第3劑，卻仍有許多長輩未打疫苗。花蓮縣衛生局為了解其原因，透過問卷調查發現...

基隆市公車語音播報僅國英語老人家聽嘸 將增至4種語音

基隆市公車向中央爭取3100萬元經費補助，建置「基隆市智慧公車聯網建置計畫」，但民眾反映公車新的APP到站顯示不準，動態...

基市府政風處長出席議會 電梯口突昏厥 臉部擦傷送醫

基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時，在電梯口昏厥送醫。衛生福利部基隆醫院初步檢傷，魯志偉僅右臉頰因跌倒擦傷，將安排X...

基隆城博會 議員憂塞車噩夢重演

基隆市議會昨天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。228連假基隆市中心大塞車殷鑑不遠，議員擔心交...

考古成果更新 台東史前館六月試營運

位於台東市的台灣史前文化博物館，2年前封館改造廣場景觀、館內空間，土木工程近日完工，開始架設消防系統、設備，館長王長華說...

到太平山「夜探貓頭鷹」 春夏安排3場以住宿客為主

太平山國家森林遊樂區每年限定3場的「春夏夜探貓頭鷹」活動，今年訂5月13日、6月9日、8月26日舉行，引導住宿太平山莊的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。