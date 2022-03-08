花蓮縣衛生局調查長者未接種原因 44％「擔心副作用」

新冠疫苗接種從去年中開打到現在，已有不少人接種第3劑，卻仍有許多長輩未打疫苗。花蓮縣衛生局為了解其原因，透過問卷調查發現，在超過1萬3千名長者中，有44％擔心接種副作用為大宗。衛生局呼籲，疫苗可提升保護力，應盡早施打，有需要可提供人員陪同接種。

衛生局依照戶籍和接種資料比對，統計至2月11日止，65歲以上長者從未接種新冠疫苗人數共計1萬5888人，占65歲以上人口28％；若分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1%）及7329人（占同年齡人口32.4%）。

衛生局長朱家祥表示，為了解長輩未接種疫苗原因，啟動「護老計畫」，請長者們填寫問卷，這也是全國唯一縣市，針對65歲以上未接種一劑者全面調查，並給予衛教和協助。

問卷調查自2月15日開始至28日止，1萬5676份問卷完成，回收率達98.7%；扣除3次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤等，有效問卷數總計1萬3316份，占回收問卷84.9%。

根據調查結果，未接種原因以「擔心接種副作用」最多占44%、其次依序為「籍在人不在」占12%、「親友不建議」占8.9%、「卧床／行動不便」占8.5%、「疫苗不信任」占4.9%、「交通不便」占0.7%，及「其它」占21%。在「其他」中的原因呈現多面向，較多的是年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等。

衛局局表示，透過調查及鼓勵長者施打疫苗後，有意願接種疫苗人數是773人，占有效問卷人數比率為5.8%，65至74歲及75歲以上長者分別為415人（6.5%）及358人（5.2%）。

縣府針對75歲以上非居家照顧服務，且有意願施打疫苗長者，由地方村里鄰長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便問題。

另外，中央疫情指揮中心公告，3月10日至4月10日，完成接種1、2或追加劑疫苗65歲以上長者，加碼提供500元以下衛教品，請長輩踴躍前往接種。