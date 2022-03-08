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基隆政風處長赴議會 步出電梯昏厥倒地臉頰受傷

中央社 / 基隆8日電

基隆市政府政風處長魯志偉今天上午抵達市議會搭電梯至3樓議場，當步出電梯時突然昏厥正面趴地，右臉頰受有擦傷，所幸到院時意識清楚，院方正進一步檢查。

基隆市議會昨天起召開臨時會，魯志偉上午9時20分許抵達議會，與數名同事搭電梯至3樓議場，當步出電梯時突然昏厥正面趴地，嚇壞一旁同事，所幸很快恢復意識，還問一旁同事發生什麼事。

已在議場的基隆市立醫院長王慧珺見狀，立即上前查看，並陪同魯志偉搭乘救護車前往衛生福利部基隆醫院。

據相關人員瞭解，魯志偉僅有高血壓並無其他病史，到院時意識清楚，右臉頰因昏厥倒地受到擦傷。醫師初步檢查後將安排X光、心電圖及電腦斷層掃描進一步詳細檢查。

根據基隆市政府政風處網站資料，53歲魯志偉學歷為輔仁大學法律學系，曾任內政部營建署政風室主任、財政部關務署台北關政風室主任、財政部關務署基隆關政風室主任。

基隆 電梯

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