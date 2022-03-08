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擔心副作用未打疫苗 花蓮啟動護老計畫拚覆蓋率

中央社 / 花蓮縣8日電

花蓮縣針對65歲以上未接種COVID-19疫苗長者，調查未接種原因，結果以擔心副作用占4成4最多，因而啟動「護老計畫」，連結民政體系，鼓勵及協助長者打疫苗，提高覆蓋率。

花蓮縣衛生局長朱家祥今天告訴媒體，針對65歲以上長者未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的原因，花蓮是全國唯一全面展開調查的縣市，並給予衛教和協助。

依據戶籍和接種資料比對，統計至2月11日止，花蓮縣65歲以上長者從未接種新冠疫苗人數共計1萬5888人，占65歲以上人口28%，分開統計65至74歲及75歲以上，分別為8559人（占同年齡人口25.1%）及7329人（占同年齡人口32.4%）。

因此花蓮縣衛生局啟動「護老計畫」，連結民政體系，透過問卷調查方式，挨家挨戶關懷長者，瞭解長者主要未接種新冠疫苗的原因，並鼓勵及協助長者施打疫苗。

長者問卷調查結果，未接種原因以擔心副作用最多占44%，其次依序為籍在人不在12%、家人和親友不建議8.9%、臥床/行動不便8.5%、疫苗不信任4.9%、交通不便0.7%及其他21%。在「其他」中的原因呈現多面向，較多的有已年老或衰弱、疾病因素、醫生不建議施打及需人協助等。

花蓮縣衛生局表示，問卷調查自2月15日開始至2月28日止，經由鄉鎮巿村里長和幹事、及衛生所公衛護理師，共同完成1萬5676份問卷，回收率達98.7%。扣除3次以上拜訪未遇、住院或住機構、居住國外及失蹤個案等，有效問卷數總計1萬3316份，占回收問卷84.9%。

花蓮縣衛生局指出，為讓長者儘快獲得保護力，透過問卷調查後結果，針對有意願施打的長者，除了中央流行疫情指揮中心提供補助，有長照居服員陪伴服務及搭配長照交通車、復康巴士等乘坐無障礙車輛前往院所接種等措施外，特別針對75歲以上非居家照顧服務且有意願施打疫苗長者，由地方村里（鄰）長、村里幹事或衛生所保健志工陪同至衛生所施打疫苗，以解決長者無人陪同、行動不便的問題。

朱家祥提醒民眾，疫苗接種是一種保護網，可以降低感染及產生重症風險，尤其是針對長者，呼籲尚未施打疫苗長輩可以透過縣府提供服務措施，儘速完成疫苗接種，儘早得到保護力。

新冠疫苗 衛生局 花蓮

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