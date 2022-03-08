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基市府政風處長出席議會 電梯口突昏厥 臉部擦傷送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時，在電梯口昏厥送醫。衛生福利部基隆醫院初步檢傷，魯志偉僅右臉頰因跌倒擦傷，將安排X光、心電圖和電腦斷層掃描檢查。

基隆市議會今天是臨時會第二天，上午9點多市政府政風處長魯志偉到達市議會，在出電梯後突然昏厥在地上，右臉頰擦傷，並有流鼻血狀況，但不久即恢復意識，還詢問同事「發生什麼事？」消防局救護車將他送部立基隆醫院，原因還要檢查了解。

議會今天上午約10時開議，上午9點多發生一起意外，市府各局處首長陸續進入議會3樓議事廳，當時魯志偉和數人一起搭電梯上樓，出電梯後，突見魯志偉昏倒趴在地上，其他局長首長有人尖叫，讓議場大家都嚇了一大跳，衝到現場查看發生什麼事。

魯志偉昏倒一下子後即坐起恢復意識，發現有流鼻血，還問發生什麼事，他沒有印象。當時基隆市立醫院長王慧珺剛好也到達，馬上上前協助，一起陪同到醫院。

市府人員說，魯志偉平時身體都很正常，今天上午基隆天氣很好，還出大太陽，不知為何會這樣。他是因流鼻血才昏倒，還是撞到地面才流鼻血，以及昏倒的原因，還要進一步檢查。

基隆市消防局接獲通報，派遣救護車前往市議會，將魯志偉送往衛部部基隆醫院急救。院方表示，魯志偉到院時意識清楚，右臉頰因暈眩倒地受到擦傷，已安排X光、心電圖和電腦斷層掃描進一步詳細檢查，確認健康狀況。

基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時昏厥送醫，消防局派遣救護車將他送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時，在電梯口昏厥。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市政府政風處長魯志偉今早到市議會時，在電梯口昏厥。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 電梯 救護車

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