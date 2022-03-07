到太平山「夜探貓頭鷹」 春夏安排3場以住宿客為主

太平山國家森林遊樂區每年限定3場的「春夏夜探貓頭鷹」活動，今年訂5月13日、6月9日、8月26日舉行，引導住宿太平山莊的遊客觀察夜行性猛禽-灰林鴞，也有機會一睹大赤鼯鼠及兩棲爬行動物等夜行性動物，機會難得。

太平山夜探貓頭鷹活動邁入第8年，參加對象以住宿太平山莊遊客為主，活動分室內講座及戶外夜觀行程，室內講座介紹台灣本島12種貓頭鷹，戶外夜觀行程參加人數限20人以下，干擾最小的活動設計，減少對棲地生物影響，讓遊客了解動物生態指標功能，建立生態保育知識與友善環境作為，該活動很受歡迎。

宜蘭縣野鳥學會曾經調查監測太平山的鳥類資料，鳥類資源豐富，其中素有森林守護者的鳥類「貓頭鷹」是夜行性猛禽，更是生態環境指標，在太平山調查記錄到有8種貓頭鷹，分別為灰林鴞、黃嘴角鴞、褐鷹鴞、長耳鴞、鵂鶹、領角鴞、黃魚鴞及褐林鴞，佔台灣本島12種貓頭鷹有8/12，比例頗高，其中又以灰林鴞在太平山出現頻率最高，因此林務局羅東林管處在太平山莊服務站廣場打造灰林鴞大型公仔，供遊客拍照打卡。

羅東林管處也設計多樣化文創紀念品，例如手繪風格明信片、筆記本、紙膠帶、瓷磚磁鐵等文具，木質鑰匙圈、杯墊及手機座、提袋、口罩、隨身鏡、保溫瓶及環保棉質手帕等生活實用品，過去文創商品只在太平山莊販賣部款式最齊全，但人潮較多的假日，因停車場分散，民眾須步行較遠距離，現在中間服務站新增紀念品販賣部，讓遊客方便購得紀念品，留下專屬記憶。