基隆外木山車泊行徑誇張！同好看不慣 盼給車泊族留點好名聲

「車泊」在台灣風氣漸盛，基隆外木山海岸也成為愛好此道者眼中的好泊點，不少人夜宿停車場，期待一早的美麗海景，結果有人行徑誇張，連同好都看不慣。基市府表示，本市風景區未經許可或同意，不得從事露營、野營等行為，觀光及城市行銷處將會同警方加強巡查並勸離。

國內露營人口近年增加，假日時露營區可能一位難求。近年有不少人轉成「車床族」，強調車子開到哪兒就睡到哪兒，免去訂位、找營區流程，過夜後還可以說走就走，相對自由。

臉書「車床天地 泊點，澡點，景點」社團，成員已超過31萬人，相互交換車泊資訊。1名網友昨天貼文說，5日到外木山海岸車泊，看到有人把車停在停車格後，不只在車格內活動，還占用鄰近的海岸步道，擺上桌椅吃吃喝喝。到了晚上，還變成娛樂場兼接待朋友的地方。

網友說，當晚洗漱準備就寢時，公廁4個水龍頭全是對方人員在使用，忙著殺魚，估計使用超過半小時。昨早準備離開時，看到對方在步道收地墊，跑步的人須繞過他們才能前進。據說對方這種行徑已持續一段時間，真心希望他們可以有所收斂，為來這邊車泊的人留點好名聲。

貼文網友表示，他們就只在自己的車位放了桌子、椅子，沒占用到其他地方，沒像他們那麼誇張。但有網友留言回應，車泊應該追求「不落地」，人就站著，桌椅要擺在車上。

基市府觀銷處表示，依據風景區管理規則規定，本市風景區不得有破壞風景區環境景觀、安寧及秩序行為，未經許可或同意不得從事其他應經許可行為，包含引火整地、露營、野營。網友所指的對象，已請警方協助勸離，未來會與警方加強巡查有礙觀瞻行為，維護風景區遊憩品質。