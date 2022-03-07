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基隆籌辦城市博覽會「轉大人」 議員擔心連假大塞車重演

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議會今天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。228連假基隆市中心大塞車殷鑑不遠，議員擔心交通紊亂讓外地遊客敗興而歸，反成負面宣傳。基隆市長林右昌說，籌辦城博會是基隆市「轉大人」的考驗，相關工作都會加碼準備，避免臨時出問題手忙腳亂。

基隆城市博覽會4月22日到5月2日登場，議會臨時會首日聚焦城博會參觀動線及交通規畫，20多人次輪番發言。多人提及228連假第2天市區交通癱瘓往事，擔心展覽期間交通大亂，讓外地遊客若敗興而歸，砸大錢辦活動反而成了負面宣傳。

市議員童子瑋舉例，他的朋友2月27日從台北來基隆，車停東岸地下停車場。當晚要出場時，因為停車場周邊道路大塞車，在停車場內排隊1個多小時，「繳費3次」才開出停車場，要求市府未雨綢謬。

林右昌表示，2月27日塞車的原因，首先是因為車子多，其次是東岸高架橋、仁二路合庫路段有車禍，高架事故排除更加困難，最後是停車場進出車流問題。他已經要求相關局處研議，如果城博會期間出現類似狀況，要更有效率的處置方案，維持交通順暢。

林右昌說，策展至今市府已開過4次大型籌備會議，3個主展區、1個副展區各有指揮官。各展場再依功能別分組，每個艙間都有負責人。組織分工先定位，接下來就等場地完成再演練，確保活動順利舉辦。

陸路交通有瓶頸，市議員張顥瀚、張淵翔都提到水上巴士方案。林右昌說，已與基隆港務分公司洽商航線，城博會前就會試辦，由國門廣場開往正濱漁港色彩屋泊位。

林右昌說，籌辦城博會除了解決交通問題，遊客吃飯、如廁和垃圾處理也是大工程，住宿部分更要與新北市合作，因為遊客會外溢到水金九、汐止地區，相關工作都在進行中。

議長蔡旺璉最後針對城博會報告案做出3點結論，請市府妥善規劃交通維持計畫，並加強計程車司機教育訓練，提升運輸服務品質。市府也應加強宣傳城博會訊息，便利旅客參與提升意願，帶動基隆商機。活動期間人潮湧進基隆，市府更要加強規劃防疫配套措施。

基隆市議會今天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。記者邱瑞杰／攝影
基隆市議會今天召開臨時會，聽取市府報告城市博覽會籌備事宜，交通規畫成焦點。記者邱瑞杰／攝影

基隆港 林右昌 停車場 基隆

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