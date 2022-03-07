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台灣史前文化博物館整建2年 預定6月底開館試營運
位於台東的台灣史前文化博物館，2年前封館改造廣場景觀工程，及館內建築、空間整建，土木工程近日完工，開始架設消防系統、設備，館長王長華表示，整建後透過多元媒材呈現新風貌，動線更清楚方便也更親民，預計今年6月底開放試營運。
王長華表示，台灣史前文化博物館是20多年建築，當初的設計、幾何空間規畫有其特色，但館內人員工作20年後發現，當時展示空間讓部分參觀者迷路，甚至看特展還要穿越常設展廳，因此這次整建，動線、中庭空間都做了新規畫，讓觀眾看展更流暢也更輕鬆。
王長華說，庭園景觀也是這次改造工程重點，博物館周邊這些年增加了300戶社區，美麗庭園景觀、公園綠地可以和社區共享，也傳遞博物館親民、服務意象。
「常設展9成都更新！」她說，台灣近20年有許多新的考古成果，台灣原民文化、社會以及對南島文化認知，都有更多元看法，這部分都加入常設展中，另館內也增加視、聽障及高齡友善平權設施，透過多媒體呈現讓史前館更活潑、有趣，將可吸引更多人走進博物館看展。
台灣史前文化博物館位於台東縣台東市，是人類學與自然文化史博物館，展出台灣史前文化、原住民族文化及文物收藏，是台灣東部唯一的國家級博物館，2020年7月1日閉館整建。
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