花蓮「雲山水」美景夯 遊覽車一來道路塞居民盼改善

因廣告片取景一炮而紅的「雲山水」，宛如明信片上美景已成為觀光熱門景點，但遊覽車駛入村莊巷內，屢造成交通打結堵塞，當地民眾擔憂危及安全而陳情，公路單位研擬改善。

位於花蓮壽豐鄉豐坪村的「雲山水」，園區內落羽松林倒映在水中，附近像城堡般的民宿座落大片綠草坪中，讓人彷彿置身於國外，吸引觀光客絡繹不絕到訪。

由於出入園區須經由村莊的巷道，路幅狹窄，一旦大型遊覽車進入便造成道路堵塞，日前豐坪村長游淑霞和社區發展協會人員向花蓮縣議會議長張峻陳情，希望協助爭取交通改善。

縣議會今天發布訊息表示，張峻4日邀集交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段、花蓮縣政府建設處土木科、交通科、豐坪村長游淑霞、豐坪社區發展協會理事長范姜欽等人前往現場會勘。

經會勘後決議採豐興街禁止大型車輛進入，遊覽車將改由豐坪路一段42巷進入，再轉進東富街進入「雲山水」，所有車輛統一由豐興街為出口道路，再由省道台11丙公路離開。

張峻表示，雲山水是壽豐鄉知名的景點之一，每逢例假日與連續假期總是吸引大量人潮到訪參觀與住宿，進而帶動觀光旅遊產業的發展，當地出入車輛行車安全的問題，希望能獲得有效的改善，讓旅遊景點的通行道路能更佳安全順暢。

交通部公路總局第四區養護工程處花蓮工務段人員洪金福表示，大型車輛若改由豐坪路一段42巷進入雲山水，此處路口台11丙道路的中央分隔島必須開口，並設置紅綠燈號誌與指示標誌，另豐興街往雲山水路口也必須設置禁止大型車輛進入的標示，此案將帶回工務段研擬解決之規劃，並請示上級同意後施做。

花蓮縣政府建設處土木科指出，豐坪路一段42巷將採AC鋪面進行改善，路口轉彎處將排水溝加蓋，加寬道路寬度，以利大型車輛轉彎，將呈報上級同意後實施。