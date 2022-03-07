花蓮特「慘」小黑蚊蠢蠢欲動 鄉鎮市噴藥滅蟲
春天來臨，許多蚊蟲蠢蠢欲動，花蓮特「慘」小黑蚊開始肆虐，人口較密集的花蓮市與吉安鄉都開始清溝噴藥。環保局表示，小黑蚊1次最多可產80顆卵，水溝等陰暗潮濕處是主要棲息地，除了鄉鎮市公所清消，同時提醒家戶定期整理住家環境，盡量穿長袖，避免被小黑蚊叮咬繁殖。
小黑蚊學名為「台灣鋏蠓」，喜愛吸血，棲息在陰暗潮溼的地方，以青苔、樹林中藍綠藻為食，由於體型非常小，當皮膚紅腫、發癢時，才發現已被叮咬。花蓮山多平原少，是小黑蚊的最佳棲息地，因此，大家都戲稱小黑蚊是花蓮特「慘」。
環保局環境稽查科長林蔡毓指出，小黑蚊幼蟲主要出現在水溝蓋、牆角、農田、菜園等陰暗潮濕處，往年針對蚊蟲害密度較高的地方進行清消作業；不過噴灑太多化學藥劑對環境造成負擔，又容易讓蚊蟲產生抗藥性，無法有效根絕。
林蔡毓說，小黑蚊吸完人血後才會產卵，可產40至80顆的卵，「有人的地方就會有小黑蚊」，為避免小黑蚊繼續繁殖，建議民眾穿上輕薄長袖，吸不到血減少產卵的機會。
今天花蓮市、吉安鄉分別展開清溝噴藥工作，花蓮市長魏嘉賢表示，清潔隊每年3月執行全市清溝與消毒作業，也機動性加強排水溝清疏等工作，環境消毒工作則於今天起展開，預計6月2日完成。
吉安鄉長游淑貞說，吉安鄉從今天開始到4月27日，進行18村巷弄鄰里的防治登革熱病媒蚊的工作，主要是直接噴灑藥劑殺蟲，再來用煙霧型器具噴灑水溝消毒，請鄉親提前把衣物收好，記得關緊門窗，避免消毒氣味飄入，並定期整理家中周邊環境。
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