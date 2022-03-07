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宜蘭五告讚抽中雙獎幸運兒 她獨得賓士車及手機超開心

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙與黃小姐電話連線，祝賀她抽中頭獎賓士汽車，詢問之下，原來她稍早還抽中智慧手機。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與黃小姐電話連線，祝賀她抽中頭獎賓士汽車，詢問之下，原來她稍早還抽中智慧手機。記者戴永華／攝影

疫情肆虐重創觀光產業，宜蘭縣政府在疫情趨緩之際，推出「五告誠意‧FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，除了鼓勵旅遊住宿，凡在地消費滿200元就能登錄抽獎。今天抽出幸運得主，27歲黃小姐在5萬多筆登錄中，竟然抽中兩個獎，除了價值200多萬元賓士車，還中了蘋果手機，開心不得了。

27歲黃小姐家住礁溪鄉，縣長林姿妙打電話連線祝賀，她說，有全程觀看抽獎直播，知道中獎超開心，這次為了拚大獎，她登錄至少50張消費發票。黃小姐在電話中不斷道謝，縣長接著問她，有位抽中智慧手機的黃小姐也是妳嗎？她笑著說「對耶」，活動現場響起一陣歡呼，真的非常幸運。

今天共抽出汽車1台、電動機車3台、智慧型手機10台，另有平板電腦、脫烘衣機、液晶電視 、 空氣清淨機 、 電玩遊戲機等。縣長林姿妙說，沒中獎的民眾在5月2日還有第二波抽獎機會，獎項與第一波一樣也有賓士車，而且第二波抽獎期間剛好是縣府舉辦綠色博覽會活動，歡迎大家到宜蘭旅遊消費抽大獎。

縣府這次配合中央振興五倍券及紓困方案，加碼推出五告誠意，FUN心遊蘭陽的觀光振興活動，內容有「消費滿額抽百萬名車、趣遊宜蘭-團體旅遊補助」及「住宿加碼送電子消費抵用券」等，在防疫不鬆懈原則下兼顧旅遊品質，吸引遊客到宜蘭消費，發揮加乘效益。

其中消費滿額抽名車，民眾只要在宜蘭合法店家單次消費200元，憑發票或收據可上網登錄抽獎，累計登錄超過5萬多筆。今天邀請金馬獎女配角獎林美秀擔任抽獎嘉賓，旅宿觀光界理事長也協助抽出賓士車得主及42名幸運民眾。

縣府工商旅遊處統計第一波活動效益，光5萬多筆登錄抽獎的消費總金額就超過1.5億元；此外，自由行住宿加碼送電子消費抵用券，共補助1萬5054間兩人房及1萬8073間的四人房，團體旅遊補助8000人次，這部分觀光產值也有5.36億元，效果很不錯。

縣府感謝旅宿、觀光工廠、休閒農場、博物館、餐飲、伴手禮、商圈、夜市及小吃等店家響應支持，第二波的消費滿200元抽獎登錄到4月30日，5月2日抽獎。詳情可上官網查詢。

宜蘭縣長林姿妙與黃小姐電話連線，祝賀她抽中頭獎賓士汽車，詢問之下，原來她稍早還抽中智慧手機。記者戴永華／攝影
宜蘭縣長林姿妙與黃小姐電話連線，祝賀她抽中頭獎賓士汽車，詢問之下，原來她稍早還抽中智慧手機。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推出「五告誠意‧FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，在地消費滿200元就能登錄參加抽獎，今邀請出生宜蘭的藝人林美秀及旅宿觀光業界見證抽獎。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推出「五告誠意‧FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，在地消費滿200元就能登錄參加抽獎，今邀請出生宜蘭的藝人林美秀及旅宿觀光業界見證抽獎。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推出「五告誠意‧FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，在地消費滿200元就能登錄參加抽獎，今邀請出生宜蘭的藝人林美秀（右）擔任抽獎嘉賓。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府推出「五告誠意‧FUN心遊蘭陽」觀光振興活動，在地消費滿200元就能登錄參加抽獎，今邀請出生宜蘭的藝人林美秀（右）擔任抽獎嘉賓。記者戴永華／攝影
中獎名單中，幸運的黃小姐先是抽中智慧手機，最後又抽中汽車。記者戴永華／攝影
中獎名單中，幸運的黃小姐先是抽中智慧手機，最後又抽中汽車。記者戴永華／攝影

宜蘭 林姿妙 疫情

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