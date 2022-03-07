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基隆富狗橋狗雕塑遭惡作劇 戴上交通錐遮雨

中央社 / 基隆7日電

基隆市前幾天難得放晴，昨天又開始下雨，有民眾今天一早撐傘經過富狗橋時，發現橋上的狗雕塑被人戴上交通錐，有人戲稱像是戴了雨帽，市府為避免造成危險，已派員取下。

連接基隆市義一路和愛三路的富狗橋，在橋的兩端各設置2座狗雕塑，基隆市區今天一早細雨綿綿，有民眾上午8時許撐傘經過富狗橋義一路端時，發現橋上一座狗雕塑被人戴上交通錐，不禁會心一笑，忍不住停下腳步，拿起手機拍照。

有人戲稱像是戴了雨帽，也有人說是耶誕節又到了嗎？市府得知後，為避免造成危害，已在上午10時38分派員取下交通錐。警方指出，因雕塑沒有受損且外觀也未被噴漆，並未構成毀損，也呼籲民眾不要惡搞公共雕塑。

橫跨基隆市田寮河兩端原有10座橋梁，因年代久遠過於老舊，其中還有5座被列為危橋，基隆市政府在李進勇擔任市長時期規劃改建，並增設2座橋梁，而原名博愛橋的富狗橋於民國90年12月落成，旺牛橋與玉兔橋在前基隆市長張通榮任內於民國100年4月啟用，12座生肖橋宣告完成。

基隆 玉兔 李進勇

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