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台中大安農會相挺 賣台東鳳梨釋迦5200台斤兼做公益
力挺台灣農民優良農特產品，台中市大安區農會今天上午在海墘社區照顧關懷據點辦理鳳梨釋迦公益活動，年前大安農會已幫台東地區農會銷售320箱鳳梨釋迦約3200台斤，二月食農教育再度推廣約1400台斤，今天再贈轄內各關懷據點約600台斤，共計約5200台斤。
大安農會今天致贈轄內海墘社區照顧關懷據點、海墘兒少社區陪伴扎根生活營、西安社區照顧關懷據點、頂安社區照顧關懷據點、龜殼里聖安宮、財團法人華山社會福利慈善事業基金會大安站及清水清濱醫院附設精神護理之家等8處，共453人每人一顆鳳梨釋迦，分享美食也支持台灣農業的發展，力挺台灣農業、支持農民並穩定市場。
大安區農會指出，「安心呷˙農為您 共好和公益」一直是安農的核心價值，此次公益活動能幫助台東辛苦種植鳳梨釋迦的農民，更可以與各關懷據點分享好吃、新鮮的水果，可說是一舉兩得。
大安農會總幹事蔡建宗表示，目前台東縣釋迦栽培面積約有2524公頃 ，主要分佈在台東市卑南地區、太麻里、東河鄉一帶，每年7月起至隔年3月都有鮮美的果實供應市場，是台東縣的最重要經濟果樹之一，鳳梨釋迦甜度高，適合東方人喜好甜食之口味。力挺鳳梨釋迦希望能夠幫助辛苦耕耘的農民。
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