基隆濕答答 路人撐傘 富狗橋頭狗雕像戴雨帽令人莞爾

基隆市田寮河12座橋梁以12生肖命名，今早有人發現，富狗橋頭的狗雕像多了個反光錐，對照一旁民眾撐傘來來往往，像是戴雨帽，讓人看了不覺莞爾。

基隆市田寮河原有10座橋梁，基隆市前市長李進勇20年前推動改建計畫，並在月眉路與基隆女中間、中興路與仁一路間建造新橋，合計12座。市府當時舉辦橋梁重新命名活動，最後由12生肖勝出，並陸續在每座橋梁的橋頭加蓋生肖雕像。

田寮河現有12座橋梁的橋名分別為財鼠橋（原東明橋）、旺牛橋（新橋）、福虎橋（原尚勇橋）、玉兔橋（新橋）、祥龍橋（原崇仁橋）、銀蛇橋（原尚智橋）、寶馬橋（原達德橋）、吉羊橋（原平等橋）、美猴橋（原達道橋）、金雞橋（原自由橋）、富狗橋（原博愛橋）、喜豬橋（原中正橋）。

中央氣象局統計資料顯示，基隆今年多是陰雨綿綿的天氣，讓人感覺整座城市總是溼答答的。前幾天雖然放晴，但今天鋒面南下通過台灣，基隆又開始下雨。