林右昌簽書會 妻子吳秋英出席 重現林與馬尾妹相擁畫面

基隆市長林右昌今天在基隆東岸廣場，舉辦新書《雙魚 B．理科市長──林右昌的人生進擊 RPG》簽書會。林的妻子吳秋英在現場重現書中第65頁照片，「馬尾妹」擁抱林右昌並親吻臉頰場景，為簽書會增添溫馨氣氛。

《雙魚 B．理科市長──林右昌的人生進擊 RPG》今年2月出版，初版已出第七刷。林右昌2月24日在台北誠品信義店舉行新書發表會時，副總統賴清德、交通部前部長林佳龍出席祝賀。林今天在東岸廣場辦簽書會，除了妻子相伴，爸爸、媽媽和岳父、岳母也出席為他加油。

林右昌說，雙魚座的人聽說是滿浪漫的，他小時候真的還滿浪漫的，有很多的夢想，很多的理想，天馬行空想做很多事情。當時最想當的是動物園的園長，其次是要當畫家，不過長大後興趣一直變。

他說，讀國中時曾經想過要去考軍校，因為覺得當飛行員很帥。他拿爸爸的印章在考軍校的文件蓋章，跟同學一起去考軍校，同學後來去當飛行員，他沒讀軍校，後來一路念大學、研究所。大一時去太魯閣國家公園實習，那個時候志願又變成國家公園管理員。

林右昌表示，人生有太多、太多的記憶，都不是自己可以去規劃的。這一本書要出版的時候，他就在想要取什麼書名，因為覺得人生不管是在企業界，還是在各行各業的，都有點像小時候玩的電動角色扮演遊戲（Role-Playing Game，簡稱RPG），然後要練功，人生也是要一關一關去突破。

書中吳秋英擁抱林右昌的照片，是林右昌2009年第一次參選市長，開票那晚發表落選感言時拍的。他說，雖然落選，但得票數有達到他設定的6萬5千票，所以仍面帶笑容。2014年再次參選，又達到他設定的10萬票，如願入主市府，2018年仍以超過10萬票連任。

吳秋英今天在簽書會場，重現2009年擁抱林右昌畫面，並輕吻他的臉頰，讓在場人士深深感受到兩人相互陪伴與支持的深情。