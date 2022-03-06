宜蘭參選人婦女節前拚政見 縣府設計親子包媽媽搶著要

快到婦女節，宜蘭市長參選人游國連及賴瑞鼎紛紛推出婦幼政見，爭取選民認同；縣政府則是為新生兒母親設計「育兒親子包」，由於這個包非常實用，吸引不少媽媽詢問，就想要這個貼心設計的包。

民進黨將在3月底公告受理初選登記，有意爭取黨內提名的宜蘭市長參選人游國連，趁著婦女節前發表婦女政見，邀請學者組成智庫團隊研討提出「婦女權益､婦女安全、婦女福利」3大主軸的婦女政見。

游國連在聽取婦女朋友心聲後提出設立婦女安心專線，未來將爭取開辦社區女性防身術課程，增設社區死角的照明與監視器，推動婦女就業創業媒合平台，增設托嬰中心，公共廁所設置換尿布平台及親子空間等婦女政見。

另外也要爭取市長黨內提名的賴瑞鼎今天提出婦幼政見，主張打造一個「安心」的家，讓幼兒安心托、孩子安心動、事業安心衝、工作安心做、退休安心養，這是他身為市長參選人必須達成的政見里程碑。

賴瑞鼎的婦幼政見有爭取提高幼兒津貼減輕爸媽撫養幼兒負擔，增設兒童休憩、益智、活動的設施與場所，建置守望相助系統讓婦幼安心零暴力理想、設立法律諮詢扶助被家暴婦女、成立媒合婦女就業專線。

不過最吸引婦女朋友，要算是縣政府在婦女節前公開一款為新生兒爸媽設計的「育兒親子包」，這個包裡面有奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物，每樣物品都有該放位置，爸媽帶著寶寶外出時，拎 著這個包就可以直接踏出門，奶粉、尿布或濕紙巾用完再補充即可。