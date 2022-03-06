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台東幼童滑步車拚百K缺練習場 縣府：幸福綠地9月完工
12名台東幼童為歡慶即將幼兒園畢業，在家長和教練陪同下，挑戰2日騎滑步車百公里，幼童們以雙腳蹬滑快速向前，今天下午可完成百K目標，家長認為滑步車運動助孩子遠離3C，但台東訓練場地不足，希望縣府幫忙；縣府表示9月可到「幸福綠地」騎滑步車遊憩。
台東縣府建設處表示，日前與史前文化博物館及台鐵管理局合作，向內政部爭取前瞻基礎建設計畫，重塑康樂車站、幸福住宅及史前文化博物館環境，新闢「幸福綠地」，約1500坪空間有環型空間步道，並設有適合滑步車、自行車等輪車遊玩場地、兒童沙坑，日前已經發包，今年9月完工後可提供更佳親子遊憩空間。
滑步車教練鄭林瑋表示，台東滑步車發展已近3年，成員都是幼兒園年齡幼童，兒童滑步車可以訓練幼童平衡感及下肢肌力，透過持續訓練，幫助幼童有更好的發育，這次為慶祝部分小朋友幼兒園畢業，和家長們規畫2天百K挑戰。小朋友在大人小孩陪騎、鼓勵下相當開心，也學習如何面對挫折，克服困難。
幼童家長王昱淇說，每周排3天帶孩子練滑步車，透過運動遠離3C、親子陪伴，練滑步車約需2到3個籃球場大小平整場地，教練會放三角錐，讓孩子練習直線加速、轉彎技巧，但台東找不到適合場地，小朋友練滑步車還被居民檢舉噪音、太吵，目前只能先找人煙稀少預定道路練習，希望縣府能夠協助尋找適合場地。
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