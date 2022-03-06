基隆慶祝三五童軍節 基隆市童軍會理事長林右昌交棒

基隆市童軍會今天舉辦「三五童軍節」慶祝大會，表揚全國和基隆市績優童軍團和個人。基隆市長林右昌身兼中華民國童軍總會、基隆市童軍會理事長，今天卸下市童軍會理事長職務，改由基市府教育處代理處長杜國正接任。

每年3月5日童軍節，基隆市童軍會都會舉辦慶祝活動。這兩年受新冠肺炎疫情影響，前年停辦童軍節活動，去年縮小規模。今年慶祝活動上午在基隆市立暖暖高中耀武館舉辦，邀請國中小學童軍及社區童軍團組隊，共約400人參加。

林右昌說，童軍很重要的價值跟精神是榮譽及服務，透過童軍榮譽制度，在成長過程中提升品德和人格。至於服務人群就要走入社會，他常跟夥伴分享，不只在辦活動或訓練讓人們看到童軍，還可參與地方政府或社團活動，或者當國家社會發生重大事件，也應該看到童軍夥伴的身影。

今年童軍節慶祝大會接受表揚單位，包括獲得全國績優童軍團的天翔複式童軍團、中山高中童軍圑及雞籠26團。基隆市績優童軍團為建德國中童軍團、鄉野複式童軍團、佛光極樂團、武崙國中童軍團，另表揚績優服務員4人、績優團領導人獎章21人。

慶祝大會結束後，童軍專科章考驗、幼童軍及童軍分站體驗活動登場。童軍專科章考驗包含社區公民專科章、國家公民專科章、測量專科章、球類專科章、體適能專科章、環境保護專科章、生態保育專科章。