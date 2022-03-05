林右昌與市府團隊 獲台灣景觀大獎「城市治理」等5大獎

「第九屆台灣景觀大獎」今天下午頒獎，基隆市長林右昌與都市發展處長徐燕興分別獲得「城市治理獎」與「城鄉貢獻獎」，另外「沙灣歷史文化園區」、「太平國小校舍空間活化」、「山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」也都獲得評審青睞，基隆一舉囊括五項大獎。

林右昌說，基隆市這次一舉獲得五項大獎，代表台灣的景觀及建築界對於基隆的城市發展及景觀改變有很大的肯定，尤其基隆市的景觀自治條例能夠率先踏出重要的一步，另外還有包括市府力推的沙灣歷史文化園區等幾項案子也都獲獎，是這幾年來共同努力的成果。

林右昌表示，獲獎不僅代表他個人，更是所有基隆市民的光榮，4月22日到5月2日的城市博覽會期間，將把整個城市景觀及城市發展願景呈現在國人的面前。

徐燕興指出，市府自2014年起推動「市港再生標竿計畫」，整合市府、港務公司、中央各部會相關建設資源，以整體規劃有系統的整合各項建設及資源。

「基隆市山海城串聯再造計畫國門廣場暨東岸郵輪廣場」就是在這機制下運作產生，以串聯「港、城、丘」空間為主軸，透過人本友善的都市開放空間連接水岸空間、市區道路及上山路徑，讓基隆緊密的都市地貌得以整合，是獲評審青睞主要因素。

市府於太平山城推動社區規劃師計畫，及連續7年推動山海工作營凝聚社區共識，去年推動「基隆太平國小校舍空間活化暨周邊環境改善統包工程」，藉由校舍空間改善並導入委外經營，做為城市創意設計基地發動引擎。