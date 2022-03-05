排水管堵塞 羅東運動公園一度出現迷你版嘉明湖

宜蘭羅東運動公園的「望天丘」，中間的土石挖除種植綠草如巨碗，是園區特色，但日前因連日降雨，排水管堵塞，罕見積水，如「迷你版嘉明湖」。縣府今天派人抽水，恢復原貌。

宜蘭縣立體育場表示，「望天丘」是47公頃的羅東運動公園最高點，標高23公尺，狀似火山的特殊造景，若延它周圍小徑爬到丘頂，可飽覽公園全景，夜間可避開光害觀星。

此外，「望天丘」當初在規劃時也特別將中間的土石挖除，種上綠色草皮，若從高空看如一個直徑約16公尺的巨碗，相當特別，是入園遊客不能錯過的園區亮點，但日前因宜蘭連續降雨，「望天丘」中間凹陷處竟然積水，形成直徑約5公尺、最深處45公分的圓形小水池。小水池搭配周邊綠色草皮，被不少遊客形容成「迷你版嘉明湖」。

宜蘭縣立體育場場長葉青峰告訴中央社記者，羅東運動公園自從民國85年以來，「望天丘」內的積水通常在雨後半天內消退，但近日因冬雨綿延，加上排水管老舊堵塞，導致排水緩慢而積水。

他表示，為遊客安全，今天已派員用抽水機將積水排除，近日將整修排水管線，避免日後再積水。

嘉明湖位在台東縣海端鄉海拔3310公尺山區，沒有溪流注水，湖水完全靠雨水注入，滿水位時，湖面長約120公尺，寬約80公尺，面積約1.9公頃，布農族人叫它「月亮的鏡子」，山友稱「天使的眼淚」，是近幾年來相當熱門的高山景點。