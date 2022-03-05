宜蘭環保防災小勇士電競PK賽 前3名晉級名單出爐

慈濟基金會與宜蘭縣政府合辦的縣市盃環保防災勇士PK賽，今天在慈濟羅東聯絡處舉行，共47校、126位選手出席參賽，師生及家長都到場加油打氣，經過激烈競賽成績揭曉，前3名分別是公正國小林沅勳、順安國小陳冠廷、成功國小邱量，將代表宜蘭參加國際盃環境教育電競大賽。

宜蘭縣副縣長林建榮、教育處長王泓翔、消防局長徐松奕、環保局長黃政釧等縣府團隊主管今天都到場。林建榮指出，宜蘭重視以人為本的教育、推動環境永續經營，結合各方資源力量共享共好，讓宜蘭人都有永續發展環境。這次環保防災勇士PK賽，很感恩師兄師姊走入各校帶動100多位優秀學生參加，為宜蘭爭取光榮。

慈濟慈善事業基金會副執行長劉濟雨表示，感謝各縣市政府協助環保防災勇士PK賽的進行、感謝台大副教授葉丙成提供這麼好平台、師大葉欣誠教授把防災環保知識當成題庫教材，做到寓教於樂的電競賽，他勉勵學生「讓別人贏不代表自己輸，這才是高手」，參賽最大收穫是超越自己、戰勝自己、征服自己，才是最重要的。

比賽前3名學生由教育處長王泓翔頒獎，他感謝慈濟合辦如此有意義活動，透過寓教於樂讓小朋友獲得表揚外，也能學到愛護地球，透過自己力量保護環境，把善念帶給更多需要的人，期勉大家成為愛護地球的種子。

這次拿下冠軍的公正國小林沅勳表示，對於冰山融化讓海平面上升的數據比較印象深刻，覺得不要浪費能源，因此平時會隨手關燈、關水龍頭；林媽媽說，林沅勳在家主動洗碗、關燈，報名比賽後很專注練習題庫，也變得比較關心社會議題、閱讀新聞知識。