汛期將至請里長「監工」 基隆南榮河及易阻塞區域清淤

5月汛期將至，基隆市政府工務處自2月起積極投入人力機具，完成南榮河河道清理，另外針對市區內的重要積淹水熱點也完成第一波清淤作業，以有效完善排洪斷面，為讓民眾放心，自去年起，針對清淤作業都會請當地里長協助「監工」，一方面讓廠商認真清理，另一方面也找出可能忽略的清淤地點。

市府工務處表示，因南榮河流域包含南榮公墓山區及龍安街一帶的上游山區排水，每逢大雨或汛期，流域上游的山區往往挾帶大量的淤泥、雜木甚至垃圾等，沖刷至南榮河道內沉積，非常容易造成河道泥砂淤積。

因淤積導致水位升高，讓河道周圍的低窪地區也常因此發生排水不通暢情況，致積淹水發生，影響到附近居民生活。工務處自2月起積極投入人力機具，完成南榮河河道清理，另外，針對市區內的重要積淹水熱點也完成了第一波清淤作業，以有效完善排洪斷面，降低汛期致災風險。

工務處下水道科代理科長楊政逢說，為了讓民眾放心，工務處自去年起，針對清淤作業都會請當地里長前來協助「監工」，一方面讓廠商認真清理，另一方面也因為里長更了解當地的細節，往往能指出更重要的清淤地點，讓清理作業更有效益。