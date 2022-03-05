平均年齡14歲 台東少年組樂團做出人生第一首歌

台東縣政府辦理「第三屆金曲培訓班」，今天在鐵花村成果發表，共計12組個人及樂團發表原創歌曲，其中，平均年齡14歲的「得拉樂團」演出令人驚豔，歌詞曲風散發青春氣息。縣長饒慶鈴說，原漢融合的台東，能創造台東獨有的音樂文化，期盼打造「金曲之都」。

台灣好基金會鐵花村音樂聚落總幹事汪智博說，第三屆金曲培訓班從去年11月展開，共有30多位學員參加，成員有全職媽媽、媒體工作者、學生，甚至有租車行老板，經過120小時專業課程訓練，最後挑選12組個人及樂團完成原創歌曲的編曲和DEMO錄製。

今天學員成果發表，饒慶鈴出席聆聽，首個演出團體是平均年齡14歲的「得拉樂團」，成員最大16歲、最小13歲，是台東最年輕樂團，帶來「我愛台胞」、「日之」等原創曲，歌詞曲風散發青春氣息；另一組阿美族語創作的母子3人，母親為昔日奧運跆拳培訓選手。

「完成我們人生第一首歌，感覺很棒！」得拉樂團成員小陳說，能和一群喜愛音樂的同學組樂團，自創歌曲，就已經很酷了，現在能有機會在舞台上表演，感覺很棒，希望會有更多機會唱給大家聽，有朝一日能像昊恩老師、陳建年老師等，在流行音樂發光發熱。