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平均年齡14歲 台東少年組樂團做出人生第一首歌

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴致詞時說，原漢融合的台東，能創造台東獨有的音樂文化，期盼打造「金曲之都」。記者尤聰光／攝影
台東縣長饒慶鈴致詞時說，原漢融合的台東，能創造台東獨有的音樂文化，期盼打造「金曲之都」。記者尤聰光／攝影

台東縣政府辦理「第三屆金曲培訓班」，今天在鐵花村成果發表，共計12組個人及樂團發表原創歌曲，其中，平均年齡14歲的「得拉樂團」演出令人驚豔，歌詞曲風散發青春氣息。縣長饒慶鈴說，原漢融合的台東，能創造台東獨有的音樂文化，期盼打造「金曲之都」。

台灣好基金會鐵花村音樂聚落總幹事汪智博說，第三屆金曲培訓班從去年11月展開，共有30多位學員參加，成員有全職媽媽、媒體工作者、學生，甚至有租車行老板，經過120小時專業課程訓練，最後挑選12組個人及樂團完成原創歌曲的編曲和DEMO錄製。

今天學員成果發表，饒慶鈴出席聆聽，首個演出團體是平均年齡14歲的「得拉樂團」，成員最大16歲、最小13歲，是台東最年輕樂團，帶來「我愛台胞」、「日之」等原創曲，歌詞曲風散發青春氣息；另一組阿美族語創作的母子3人，母親為昔日奧運跆拳培訓選手。

「完成我們人生第一首歌，感覺很棒！」得拉樂團成員小陳說，能和一群喜愛音樂的同學組樂團，自創歌曲，就已經很酷了，現在能有機會在舞台上表演，感覺很棒，希望會有更多機會唱給大家聽，有朝一日能像昊恩老師、陳建年老師等，在流行音樂發光發熱。

汪智博說，鐵花村音樂聚落在偏鄉部落完成6個部落展演，就是希望把部落好聲音找出來，鐵花村也辦了20場金曲演唱會，邀請6組金曲獎得主、3組金曲入圍及5組在地樂團演出，希望打好音樂的基礎，讓台東不只是台灣的流行音樂中心，站在世界高度，更是南島流行音樂中心。

台東縣政府辦理「第三屆金曲培訓班」，今天在鐵花村成果發表，共計12組個人及樂團發表原創歌曲，其中，平均年齡14歲的「得拉樂團」演出令人驚豔，歌詞曲風散發青春氣息。記者尤聰光／攝影
台東縣政府辦理「第三屆金曲培訓班」，今天在鐵花村成果發表，共計12組個人及樂團發表原創歌曲，其中，平均年齡14歲的「得拉樂團」演出令人驚豔，歌詞曲風散發青春氣息。記者尤聰光／攝影

樂團 台東 鐵花村

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