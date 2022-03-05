基隆「運動i台灣」碇內2千人開走 年底參選人都來亮相

今年「基隆市運動i台灣2.0」社區全民健走暨嘉年華，首場今天一早在暖暖區碇安運動公園開走，雖然有下著毛毛雨，但近2千多位民眾不減熱情，沿著美麗的基隆河堤岸健走，很多民眾攜家帶眷一起來運動。有意參選下屆市長的參選人立委蔡適應、議員鄭文婷、國民黨基隆市黨部前主委黃希賢及前立委謝國樑秘書等也都到齊。

「碇安公園」是一座由社區居民共創的全齡共融友善空間，擁有有籃球場、溜冰場及一大片空間，足供居民跳舞健身，相當適合民眾攜家帶眷運動、遊憩。上午7點多就聚集不少民眾，8點多在衛生局老師的帶動下一起做暖身運動，很多議員及議員參選人也到場。

民眾自暖暖碇安公園出發，沿著碇內防汛步道往四腳亭走，途中經親水步道及抽水站，來回路程約4公里，沿途欣賞河岸風光，讓民眾在運動之餘也能觀賞到美麗的景色。

這場活動由基隆市體育會及暖暖區公所共同辦理，還有青少年最喜歡的熱血籃球三對三鬥牛，及適合身障朋友一起同樂的地板滾球等。並有柔力球、有氧舞蹈、土風舞及跆拳道等眾多展演，健走完後還有腳踏車等多項摸彩禮。

基隆市體育會理事長鄭錦洲說，7個區每周都將陸續舉辦，尤其4月16日有全國新住民活動，將有異國料理美食讓大家分享，多運動身體會健康，每區都會有超過1800民眾共襄盛舉。

教育處代理處長杜國正表示，在疫情的影響下，健康是大家最重要的本錢，市長林右昌呼籲市民朋友除了熱愛運之外，仍要注意防疫措施，藉著運動共享親子時光。