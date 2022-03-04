魚兒不吃檳榔 澎湖水族館痛斥遊客不當行為
水族館的魚兒不吃檳榔。澎湖水族館大型魚缸今天遭遊客丟擲檳榔頭來餵食魚兒，令館方人員非常痛心，痛斥這名遊客「沒有公德心、不衛生又沒愛心」。
澎湖水族館發布新聞表示，館方人員今天下午在巡場時，發現在大洋池旁魚缸內飼養俗稱「紅衫」的布氏鯧鰺魚，正在吃不知名東西，經近距離察看，發現魚兒竟然在吃檳榔頭。
館方人員發覺魚缸有檳榔頭，實地調閱監視器發現一名遊客疑好玩，將嘴巴所咬的2棵檳榔頭，做勢投籃狀直接丟進近2.4公尺高魚缸內，事後還走回去興致勃勃在觀察魚兒啄吃檳榔。由於館內設有許多垃圾桶，且規定不得在館內飲食，館方人員痛斥這名遊客行徑沒有公德心、不衛生又沒愛心。
水族館指出，飼養在館內的大洋池或各大小魚缸魚種，工作人員平日花費心思照料健康，讓遊客能看到魚兒水中悠游，一般遊客不得有餵食或飲食行為，希望遊客不要再有類似行為。
水族館工作人員說「超級生氣的」，並透露其實這種現象在館內不只是第一次了，夏天時候，有遊客會丟檳榔渣、或是丟垃圾到缸體裡面。雖然因為巡場很頻繁，通常也都馬上撈起來處理，但還是覺得這種行為很過分。
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