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兒福聯盟成立花蓮收出養服務資源中心 做家庭後盾

中央社 / 花蓮縣4日電

花蓮縣政府委託兒童福利聯盟辦理「花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心」，為東部地區首間收出養服務資源中心，提供有意願出收養家庭諮詢管道及收養後的親職服務。

兒福聯盟北區社工處資深主任宋家慧接受媒體聯訪指出，根據最新統計數據，民國109年全台仍有500個孩子還在找家，兒福聯盟在花蓮深耕15年，協助60名花蓮地區出養童找到收養家庭。

宋家慧指出，兒盟花蓮工作站每年提供收出養諮詢及法院收出養調查訪視案件約有110件，這次與縣府合作設置收出養服務資源中心主要是整合過去諮詢經驗，提供有意願收養的家庭單一諮詢管道，由社工陪伴，做好準備再決定是否收養。

宋家慧指出，也會辦理專業人員訓練，親職課程、親子活動等，做收出養家庭的後盾，避免養育孩子過程中因碰上考驗，有了終止收養的想法，

今年56歲的陳爸爸，獨自收養6歲的皓皓已經5年，他接受媒體聯訪指出，從提出申請到正式收養歷經3年過程，認為成立服務資源中心可以有效幫助家庭取得資源、學習照顧孩子的協助。

陳爸爸說，收養孩子讓他的生命更豐富、有意義，雖然獨自照顧孩子很辛苦，看到孩子因為他的付出，生命有些不一樣，一切付出都很值得。

陳爸爸說，兒福聯盟為每個收養的孩子製作生命之書，裡面有生父母照片、名字等資訊，他們並不避諱談出收養過程，就像看繪本、故事書，讓孩子清楚知道自己的生命歷程，他們也約好，未來要一起去探訪生父母。

收養 花蓮

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