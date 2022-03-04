花蓮市殯管理系統e化再升級 新設網路公祭專區
花蓮市公所爭取縣府補助198萬元，提升市立殯儀館殯葬管理系統，民眾可以手機連上系統，了解收費標準、查詢禮廳、靈堂等租用情形，也可試算規費，還新增網路公祭專區，是全國第4個設置網路公祭的單位。
花蓮市長魏嘉賢今天上午到市立殯儀館聽取殯葬管理所長陳柏欣說明系統e化升級後的操作方式，可從市公所網站，或手機掃瞄專屬的QRCode連上殯葬管理系統，查詢相關內容。
魏嘉賢說，近年來疫情席捲全球，台灣疫情嚴峻時，中央流行疫情指揮中心就規定不得公祭，目的是降低群聚感染機會。目前桃園、台北、高雄都有辦理網路公祭，花蓮市殯也跟進，建置網路公祭專區，成為國內第4個設置網路公祭的單位，讓無法親自到場參加告別式的喪家親友，也能透過網路直播，表達追思之情，彌補來不及道別的遺憾。
陳柏欣說，家屬可上網申辦網路公祭，再將自行設定的密碼分享給親友，以維護告別式的隱私。
此外，過去曾發生有殯葬業者冒用其他業者身分登記入館，這次的e化業務，特別設定電子化辨識作業，業者需持公會證明及商業登記證，先向殯葬管理所辦理換發識別卡，入館刷卡後，會同步發送簡訊給負責人，讓負責人即時確認，避免遭盜用。
陳柏欣表示，殯葬業務流程標準化、作業資訊化、資訊透明化是殯葬業務現代化的核心，市公所以民眾需求為導向，持續改善軟硬體，提供更完善設施，盼能發揮最大服務效能。
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