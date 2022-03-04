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打造完善生養環境 宜縣府推幸福親子包及月嫂服務

中央社 / 宜蘭縣4日電

宜蘭縣長林姿妙今天宣布，凡是今年元旦起在宜蘭出生設籍的孩子，縣府將提供幸福親子包、到宅諮詢及弱勢家庭月嫂服務，協助新手父母在養兒育女時不再手忙腳亂。

林姿妙今天在縣府出席「安心生育、幸福親子」計畫正式上路記者會時表示，為打造完善生養環境，只要是今年元旦以後在宜蘭出生設籍的孩子，縣府5處社會福利服務中心的社工員，就會帶著內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物的幸福親子包，前往新生兒住處關懷訪視及提供育兒諮詢，讓產後的親子都能得到最好的照顧。幸福親子包也可讓新生兒父母在帶嬰兒出門時，不再準備不周全。

此外，針對弱勢家庭，縣府也將提供90小時免費到宅坐月子服務，指派母嬰照護指導服務人員（月嫂）到宅協助新生兒餵奶、洗澡、口腔清潔、指導產婦母乳哺餵、產後身心關懷、月子餐協助製作及新生兒衣物清洗等服務，減輕父母們在照顧新生兒時的壓力。

親子 新生兒 父母

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