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單身爸哽咽分享收養路：他豐富了我的生命

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府委託兒盟，今天成立花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，收養家庭也到場支持。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府委託兒盟，今天成立花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，收養家庭也到場支持。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府委託兒童福利聯盟成立「兒童及少年收出養服務資源中心」，提供有心收養家庭法規諮詢、親職準備、收養後關懷等一條龍服務。單身收養的陳爸爸分享心路歷程，慈愛看著收養5年的兒子皓皓說「他豐富了我的生命」，當年足足花3年完成收養心願的他，樂見資源中心成立，可以幫助更多收養家庭。

陳爸爸當年因進入人生下半場，開始思考「下半輩子我能為自己做什麼？」他想做一些對得起自己的事，決定辦收養，因為是單身，過程辛苦而漫長，從資格審查、上親職教育課程就花1年半，之後具備收養資格，再辦媒合、試養，還要出庭，一直到法院最終裁決可收養，已經過了3年。

陳爸爸在皓皓1歲時辦收養，孩子現在已是幼兒園大班。陳爸爸哽咽分享，單身照顧孩子格外辛苦，但看到皓皓的成長，深深感受自己的付出讓孩子的生命變得很不一樣；皓皓也豐富了他的生命，讓他的下半場人生更有價值和意義，付出的過程非常值得。

「花蓮縣兒童及少年收出養資源服務中心」今天成立，縣長徐榛蔚、縣府社會處長陳加富及多個社福團體到場支持，陳爸爸帶皓皓出席，他說，當年不知道單身可辦收養，偶然參與兒福聯盟分享講座，才展開收養之路，如果當年有這樣的資源中心，對於想收養的家庭，取得資源更容易。

兒盟執行長白麗芳說，台灣每年約280個孩子完成收養，仍有500個孩子等待1個家，代表收出養議題應受重視並投入更多資源。

兒盟北區社工處資深主任宋家慧表示，兒盟從民國96年起在花蓮縣辦理兒童及少年收出養服務，每年提供收出養諮詢及法院的收出養調查訪視案件約110件，過程中發現很多家庭諮詢，但不了解法規；感謝花蓮縣政府看到孩子需求，成立服務資源中心，可以整合相關服務，提供專一管道諮詢、針對專業人員辦理訓練，給予收出養後的親職支持，作收出養家庭的後盾。

陳爸爸收養皓皓5年，兩人雖無血緣關係，但父子親情相當深厚。記者王燕華／攝影
陳爸爸收養皓皓5年，兩人雖無血緣關係，但父子親情相當深厚。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府委託兒盟，今天成立花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，是東部第一間。記者王燕華／攝影
花蓮縣政府委託兒盟，今天成立花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，是東部第一間。記者王燕華／攝影

收養 單身 花蓮

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