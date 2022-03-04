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基隆首批社宅落七堵2026年完工 3成弱勢戶7成一般民眾
國家住都中心在基隆推出首批社會住宅落腳七堵區，「光明安居」社宅基地位明德一路與光明路口，為台鐵局七堵調車場旁的國有財產署的土地，市府府今天表示，興建450戶，預計今年5月統包工程上網招標，2026年完工營運，完工後將保留3成給弱勢戶居住，其他7成會開放一般民眾申請。
此案是由國家住都中心推動，中央和地方盤點公私有土地後，選定七堵調車場旁的國有財產署的土地，區塊方正，為當初七堵調車場的重劃地範圍，面積7千多平方公尺，視野好、地段佳。
市府說，基地附近交通機能佳，近七堵火車站，到國道一號也近，附近有七堵區公所、基隆商工、七堵國小、長興國小等學校，生活機能及通勤區位都很不錯。
都發處指出，基隆捷運上月底由行政院長蘇貞昌定案，此社宅地點在七堵火車站周邊，未來捷運七堵站也會在附近，前景可期。
附近民眾對此處要蓋社宅表示歡迎，認為生活及交通機能好，發展性好，一般家庭居住都很合宜，方方便性是最主要考量，但希望租金不要太高才符合期待。
據國家住都中心規畫，目前計畫在社宅1樓規畫有商業功能，房型比例套房、2房、3房為5:3:2，總戶數約450戶，套房約占225戶，2房房型約占135戶，3房則約90戶，預計2023年6月開工，未來完工啟用後，只租不賣。
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