影／打造完善生養環境 宜蘭縣府推出親子包及月嫂服務

為了讓年輕爸媽放心生小孩、開心帶孩子外出，宜蘭縣政府社會處推出「安心生育、幸福親子」福利政策，凡是今年1月1日起在宜蘭出生的孩子，縣府將提供幸福親子包、到宅諮詢及月嫂服務等，協助新生兒、新手爸媽養兒育女不再手忙腳亂，享受甜蜜的負擔。

很多當過爸媽的人都有這樣的經驗，一旦要帶寶寶外出時，必須帶奶瓶、尿布等一大堆東西，有時若準備不齊全，造成外出遊玩掃了興。宜蘭縣政府今天說明，首創「幸福親子包」要送給元旦以後出生的新生兒，爸媽帶寶寶外出時，直接拎著包包就可輕鬆踏出家門，此外還有坐月子諮詢及月嫂到家等養育服務。

縣長林姿妙表示，為了打造完善的生養環境，只要元旦以後出生的孩子，縣府5個社會福利服務中心社工員就會帶著內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物的親子包到新生兒住處關懷訪視，提供育兒諮詢，讓產後的親子都能得到最好的照顧。

縣府針對弱勢家庭也提供90小時免費到宅坐月子服務，內容包括協助新生兒餵奶、洗澡、口腔清潔等及指導產婦母乳哺餵、產後身心關懷、月子餐協助製作、簡易家務協助（新生兒及產婦臥室為主）、產婦及新生兒衣物清洗等，貼心個別化服務，減輕爸媽照顧新生兒的壓力。

社會處長林蒼蔡表示，之所以設計服務90小時，因為每天服務3小時為計，剛好是1個月服務時間；特別的是，幸福親子包外觀設計手繪的「鸊鷉」圖案，這種幼鳥剛出生時會爬到母親背上或挾雙翼中間，由母親帶去餵食，冬天是溫暖的靠背，象徵爸媽給子女無微不至的照顧。