影／打造完善生養環境 宜蘭縣府推出親子包及月嫂服務
為了讓年輕爸媽放心生小孩、開心帶孩子外出，宜蘭縣政府社會處推出「安心生育、幸福親子」福利政策，凡是今年1月1日起在宜蘭出生的孩子，縣府將提供幸福親子包、到宅諮詢及月嫂服務等，協助新生兒、新手爸媽養兒育女不再手忙腳亂，享受甜蜜的負擔。
很多當過爸媽的人都有這樣的經驗，一旦要帶寶寶外出時，必須帶奶瓶、尿布等一大堆東西，有時若準備不齊全，造成外出遊玩掃了興。宜蘭縣政府今天說明，首創「幸福親子包」要送給元旦以後出生的新生兒，爸媽帶寶寶外出時，直接拎著包包就可輕鬆踏出家門，此外還有坐月子諮詢及月嫂到家等養育服務。
縣長林姿妙表示，為了打造完善的生養環境，只要元旦以後出生的孩子，縣府5個社會福利服務中心社工員就會帶著內含玻璃奶瓶、奶粉罐、尿布、圍兜、浴巾、方巾、濕紙巾等育兒好物的親子包到新生兒住處關懷訪視，提供育兒諮詢，讓產後的親子都能得到最好的照顧。
縣府針對弱勢家庭也提供90小時免費到宅坐月子服務，內容包括協助新生兒餵奶、洗澡、口腔清潔等及指導產婦母乳哺餵、產後身心關懷、月子餐協助製作、簡易家務協助（新生兒及產婦臥室為主）、產婦及新生兒衣物清洗等，貼心個別化服務，減輕爸媽照顧新生兒的壓力。
社會處長林蒼蔡表示，之所以設計服務90小時，因為每天服務3小時為計，剛好是1個月服務時間；特別的是，幸福親子包外觀設計手繪的「鸊鷉」圖案，這種幼鳥剛出生時會爬到母親背上或挾雙翼中間，由母親帶去餵食，冬天是溫暖的靠背，象徵爸媽給子女無微不至的照顧。
社會處指出，為推動這項計畫，縣府招募二度就業婦女及中高齡婦女擔任到宅母嬰照護指導服務人員，除了提供新生兒照顧者資訊與幫助外，也帶來就業機會，創造雙贏局面，縣府與大家共同迎接宜蘭新世代、拚出好未來，歡迎符合服務使用對象者來電，申請專線03-9904366。
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