促銷鳳梨釋迦 東京食品展和霜淇淋雙箭齊發

中國禁止鳳梨釋迦進口，中央和地方多管齊下幫助果農產銷，包括8日前進亞洲最大的2022 Foodex「東京國際食品展」；同時超商推出「好釋（事）成霜（雙）」釋迦霜淇淋。

去年中國禁止台灣釋迦輸入，台東鳳梨釋迦遭嚴重衝擊。目前正值產季，農委會和台東縣政府祭出多項措施幫助農民解決困境，台東縣政府農業處今天記者會宣布，為推廣冷凍鳳梨釋迦外銷，結合業界參加8日起辦理亞洲最大的2022 Foodex「東京國際食品展」。

台東縣長饒慶鈴說，這次預計在東京食品展現場亮相冷凍鳳梨釋迦，分全果、切丁、冰棒及果泥等4種商品，現場搭配簡潔易懂文宣及專人解說；另特別空運小包裝切丁試吃樣品，提供日本與會者體驗試吃、安排即時線上採購洽談，打響台東優質農產品牌，開啟更多日本及國際市場商機。

饒慶鈴表示，台東年產2.8萬噸鳳梨釋迦，是全台最大產地，其中外銷量1.5萬噸中有9成銷往中國，去年釋迦外銷受到挑戰，縣府除協助農友將鳳梨釋迦銷往全台，更透過台東區農業改良場研發「鳳梨釋迦催熟與全果冷凍」技術，對於無法進口鮮果的日本，冷凍鳳梨釋迦以新產品型態輸入，克服檢疫問題的外銷阻礙，不但保留鮮果原有風味、口感，急速冷凍及真空包裝更能延長果品保存期限，也有利開啟更多國際新市場。

另外，台東縣政府今天也結合全家便利商店聯手推出「好釋攏底迦，甜蜜在全家」。全家ER事業本部副本部長林志清說明，「好釋（事）成霜（雙）」，這一檔合作選用美味的台東大目釋迦研發成釋迦霜淇淋，經口味以及專業技術調配，保留高營養價值釋迦鮮甜，製成濃郁乳香感的釋迦霜淇淋，在全家全台近2000間全家店面都可買到。