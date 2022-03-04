迎接後疫情觀光 台東熱氣球嘉年華7月起飛

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情趨緩，台東縣政府今天宣布國際熱氣球嘉年華7月2日至8月15日登場，歡迎全國民眾提早規劃行程。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，繼日前宣布睽違14年的中華職棒例行賽將於5月底重回台東後，台東縣長饒慶鈴今天公布「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，將於7月2日至8月15日登場，天數較去年更長，共計45天。

饒慶鈴表示，國內疫情目前趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心宣布3月1日起適度放寬防疫措施後，「2022台灣國際熱氣球嘉年華」何時舉辦的詢問度增加，許多民眾及業者都很期待，熱氣球嘉年華作為後疫情時代首推的夏季大型空域盛會，歡迎旅客來台東。

交通及觀光發展處表示，人口密度相對較低的台東，步調緩慢且擁有絕佳的天然景觀，符合後疫情時代旅客追求健康養生旅遊需求，去年熱氣球嘉年華因疫情僅限定台東人入場，許多外縣市遊客直呼可惜，因此去年未能參加的民眾，千萬不能再錯過台灣國際熱氣球嘉年華。

至於在去年最受大家矚目的HELLO KITTY熱氣球，今年是否會出現在鹿野高台，民眾充滿期待。台東縣政府表示，活動內容與光雕音樂會場次資訊將會陸續發布，敬請大家期待、持續關注並且預備「追球」。