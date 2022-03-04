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影／猴子跑竄基隆市區電線、馬路、民宅 民眾一早驚奇
基隆市區有猴子！仁愛區光華里今天一早7點多，突然出現一隻長得頗胖的猴子出現，在光一路、光二路、華四街到華六街及仁愛區公所附近跳來跳去，很多民眾目擊，只見猴子在電線竄來竄去，還跑過馬路，並在民宅陽台爬上爬下，後來就往獅球嶺一帶消失了。
光華里長陳世豐說，今天上午突然有猴子出現在附近，在光二、華四街口電線上竄來竄去，後來又跑到仁愛區公所附近爬上爬下，當時有不少民眾看到，他立即向動保所通報處理，後來可能往獅球嶺山上跑去就消失了，擔心會再出現，請看到的鄉親們馬上打電話報110或1999。
「有猴子！」不少民眾一早看到很驚訝。據林姓民眾表示，仁愛區是基隆市區，住宅頻密，一大早就出現猴子讓人嘖嘖稱奇，以前很少看到。
有民眾說，可能是從中山區靠近山區的地方跑到仁愛區，前幾天有看到一隻猴子，懷疑可能是同一隻。
基隆市動保所長陳瑞濱說，接獲通報後立即到場處理，但已經沒有看到猴子，出現在市區會去把牠抓起來再野放。他呼籲民眾不要有餵食的行為，也不要好奇想摸或者接觸，只要沒有食物，猴子就會離開，猴子並不會主動攻擊人。
陳瑞濱研判，可能是從附近山區跑來市區，可能是要找食物，提醒民眾注意不要接觸，如再有發現出沒，可以通報地點前往處理。（影片由光華里長陳世豐提供）
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